750 فرصة عمل متوقعة بعد ترخيص الاقتصاد 15 مصنعاً وتسجيلها 180 شركة جديدة

رام الله/PNN- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء،” أن 15 مصنعاً جديداً حصلت خلال الشهر الماضي على التراخيص اللازمة لبدء نشاطاها الصناعي في عدة مجالات من الصناعات التحويلية بقيمة استثمارية بلغت10.2 مليون دولار أمريكي.

وتوقعت الوزارة في تقريرها الإحصائي الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء ان توفر هذه المصانع مايقارب 100 فرصة عمل مباشرة فور البدء في اعمالها وتتضاعف مع مراحل الإنتاج مشيرة إلى ان عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر آذار شهد ارتفاعاً بنسبة 7.1% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 28.6% مقارنة مع الشهر المناظر 2016.

و تركز العدد الأكبر من هذه المصانع في محافظتي بيت لحم ونابلس، ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المعادن اللافلزية الأخرى (منتجات الزجاج والبورسلان والطوب والبلاط والخزف والاسمنت وتجهيز الأحجار والإسفلت والغرانيت) والصناعات الغذائية على المرتبة الأولى بنسبة 33.3% لكل منهما، من مجمل عدد المصانع المرخصة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني سجلت خلال الشهر الماضي 132 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 23.2 مليون دولار أمريكي تقريباً، وبنسبة 98.1% مملوكة للقطاع المحلي، كما قامت بتسجيل 124 تاجر جديد في السجل التجاري.

من ناحية أخرى سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر آذار ارتفاعاً بنسبة 41.7% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 8.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016، كما سجل رأس المال لهذه الشركات ارتفاعاً بنسبة 99.6% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 81.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.

وبين التقرير الإحصائي تسجيل 180 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 45.1 مليون دولار أمريكي تقريباً، متوقعاً ان توفر هذه الشركات 650 فرصة عمل وتتضاعف مع بدء ممارستها نشاطها.