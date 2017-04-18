عشراوي تجري لقاءات رسمية في السويد بداية ايار المقبل

رام الله/PNN- استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، القنصل السويدي العام في القدس آن صوفي نيلسون، وذلك في مقر المنظمة برام الله.

وجرى بداية اللقاء، مناقشة ترتيبات الزيارة الرسمية التي ستقوم بها عشراوي إلى مملكة السويد بداية شهر أيار المقبل، بدعوة من وزيرة الخارجية السويدية “مارغو فالستروم”، وذلك لحضور “المنتدى السنوي الرابع للأمن والتطوير”، والمنعقد بالشراكة ما بين وزارة الخارجية السويدية ومؤسسة ستوكهولم الدولية للبحث والسلام ( SIPRI )، إضافة إلى تنسيق لقاءاتها مع كل من وزيرة الخارجية السويدية وعدد من المسئولين في الحكومة السويدية، وحضورها عددا من الفعاليات بما فيها إلقائها محاضرة مع المؤسسة السويدية للشؤون العامة .

كما تم بحث آخر المستجدات السياسية والتطورات على الأرض بما فيها إضراب ألاف الأسرى احتجاجا على ممارسات قوات الاحتلال المسعورة وغير المسبوقة بحقهم، ومواصلة إسرائيل انتهاكاتها وخرقها المتعمد للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.

وأشادت عشراوي نهاية لقائها القنصل السويدي نيلسون، بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ومواقف السويد الداعمة للحقوق الوطنية المشروعة وموقفها المناهض لممارسات إسرائيل على الأرض بما فيها مواصلة الاستيطان، ودعت الدول الأوروبية أن تحذو حذو السويد.