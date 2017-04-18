تسليم دولة فلسطين الاوراق الرسمية لعضويتها في المجلس الدولي للزيتون

رام الله/PNN- تم عقد اجتماع مصغر في مقر المجلس الدولي للزيتون، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، بحضور سعادة السفير كفاح عودة والاخت رولا العزة والأخ مروان البوريني، وذلك بناءً على دعوة المدير التنفيذي للمجلس، عبد اللطيف غديرة لتسليم الأوراق الرسمية لعضوية دولة فلسطين في المجلس.

حضر الإجتماع عدد من سفراء الدول العربية منها تونس، الجزائر، قطر، جامعة الدول العربية، عمان، الأردن، والمدير المساعد التركي والإسباني، وتم رفع علم دولة فلسطين أمام مقر المجلس أسوة بالدول الأعضاء الدائمين بحسب الترتيب الأبجدي. عبر السفراء العرب في مداخلات عن سعادتهم وترحيبهم بحصول فلسطين على العضوية الدائمة للمجلس وأكدوا على أهمية هذه الخطوة في الإعتراف بدولة فلسطين في المؤسسات والمحافل الدولية والمضي في عملية السلام. وتعد فلسطين الدولة الثانية بعد تونس التي تستكمل إجراءات التوقيع والمصادقة على الإتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.

وقام المدير التنفيذي بالترحب بعضوية دولة فلسطين وبتسليم ملف كامل يحتوي على الأوراق الرسمية لعضوية دولة فلسطين في المجلس.وأخيراً قام المدير التنفيذي للمجلس بتقديم هدية رمزية من قبل المجلس إعراباً منه عن ترحيبه بعضوية دولة فلسطين في المجلس.