الشرطة تضبط مواد مخدرة وتكشف ملابسات حرق مركبة في جنين

جنين/PNN- ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، مواد مخدرة بحوزة مواطن من سكان مدينة جنين.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبعد ورود معلومات إلى الشرطة تفيد بوجود مواد يشتبه أنها مخدرة في احد منازل المواطنين في مدينة جنين، تحركت قوة من فرع شرطة مكافحة المخدرات إلى المنزل المذكور، وبتفتيش المنزل تم ضبط ثلاثة أكياس بداخلها مادة القنب المصنع، إضافة إلى ثلاثة أكياس تستخدم لتعبئة هذه المادة.

وأشارت إلى أنه جرى التحرز على المضبوطات وعلى المشتبه به، وإحالته إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.

وفي السياق ذاته، كشفت الشرطة ملابسات حرق مركبة تعود لمواطن من سكان مدينة جنين.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة تلقت شكوى من قبل مواطن حول تعرض مركبته للحرق من قبل مجهول أثناء توقفها أمام منزله في احد احياء المدينة .

وأضافت انه بالكشف على المركبة وجمع المعلومات وبالبحث والتحري، تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المدينة، وباستدعائه وسماع اقواله أفادا بأنه هو من قام بحرق مركبة المشتكي.

واكدت الشركة توقيف المشتبه به، واحالته إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه.