مواطن يسلم مركبته الغير القانونية للشرطة في طولكرم

طولكرم/PNN- سلم اليوم مواطن مركبته الغير قانونية بشكل طوعي للشرطة في محافظة طولكرم .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام وبالشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن احد المواطنين من سكان بلدة شويكة شمال مدينة طولكرم حضر صباح اليوم الى مركز شرطة شويكة وقام بتسليم مركبته الغير قانونية من نوع سوبارو للشرطة طوعا و حفاظا على أرواح أبنائه و أرواح الناس والتزاما بالقانون، وعليه تم تحرير محضر ضبط للمركبة داخل المركز.

بدوره أثنى العقيد عزام جبارة مدير شرطة المحافظة، على هذا التصرف المسئول من قبل المواطن داعيا في الوقت ذاته المواطنين الذين يمتلكون المركبات الغير قانونية بضرورة التخلص منها وتسليمها للشرطة حفاظا على أرواحهم وأرواح غيرهم.

كما وأشار إلى أن لقاءات التوعية التي قامت بها شرطة طولكرم المتواصلة والمستمرة مع فعاليات المجتمع ومؤسساته ساهمت وبشكل فاعل في رفع الوعي الأمني لدى المواطنين بمدى وأهمية التخلص من مثل هذه المركبات الغير قانونية.