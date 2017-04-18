الشرطة تكشف ملابسات قضية نصب واحتيال بمبلغ 225 الف شيقل في بيت لحم‎

بيت لحم/PNN – كشفت الشرطة اليوم عن قضية نصب واحتيال بمبلغ 225 الف شيقل وتمكنت من إلقاء القبض على الفاعل في بيت لحم .

وذكر بيـان إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة، بأنه وبعد ورود شكوى من قبل مواطنة من سكان محافظة بيت لحم قبل عدة ايام مفادها قيام شخص بعرض عليها وكالة لاحدى شركات الاتصالات العالمية وان تكون وكيلة لهذه الشركة في منطقة الجنوب حيث ان الشركة بحاجة لوكلاء في المنطقة وايهامها انه ممثل لهذه الشركة في الاراضي الفلسطينية حيث قامت المشتكية باعطائه مبلغ 225 الف شيقل مقابل ذلك.

وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بشخص من سكان محافظة رام الله حيث تم إلقاء القبض عليه وبسماع اقواله اعترف بقيامه بعملية النصب، وتبين انه لا يعمل لدى أي شركة او جهة اتصالات وتبين فيما بعد ان المشتبه به قام باكثر من 22 قضية نصب واحتيال على المواطنين .

وأكد البيان، انه تم تحويل الشخص الى جهات الاختصاص تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.