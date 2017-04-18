الشرطة تتبرع بالدم بمناسبة اسبوع الطب المخبري في بيت لحم‎

بيت لحم/PNN – تبرع اليوم عدد من ضباط وصف ضباط الشرطة بالدم، وذلك بمناسبة اسبوع الطب المخبري في محافظة بيت لحم .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وبناءا على الاتفاق الذي جرى ما بين تجمع العلاقات العامة والاعلام بالمؤسسات الاهلية والحكومية والامنية مع محافظة بيت لحم، بالتعاون مع بنك الدم المركزي واللجنة الفرعية بالمحافظة، على تنظيم حملة للتبرع بالدم من قبل منتسبي وموظفي هذه المؤسسات لصالح الموطنين المحتاجين، حيث تحركت قوة من شرطة محافظة بيت لحم الى قاعة المحافظة من اجل ذلك .

من جانبه أكد العقيد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة بيت لحم بان جهاز الشرطة على الجاهزية بكل وقت لخدمة أبناء شعبنا وانه من واجبنا المشاركة في جميع الفعاليات التي تهدف إلى صالح المواطن أمنيا وصحياً واجتماعيا