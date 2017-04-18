التربية: الوفد الكويتي يصل فلسطين الخميس والمقابلات تبدأ الأحد

رام الله/PNN – أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، إنهاء استعداداتها لاستقبال وفد كويتي متخصص سيصل أرض الوطن صباح الخميس المقبل 20/4/2017 لمتابعة ابتعاث 180 معلماً فلسطينياً إلى الكويت.

وبينت الوزارة أن الوفد الكويتي سيقوم بمقابلة المتقدمين للوظائف التعليمية يوم الأحد المقبل 23/4/2017 في مقر الوزارة برام الله، وذلك ضمن معايير وأسس واضحة وترتيبات معينة ستعلنها الوزارة خلال اليومين القادمين وستستمر المقابلات لعدة أيام.

يذكر أنَّ الوزارة كانت قد أعلنت عن هذه الوظائف في تخصصات “الرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والجيولوجيا”، حيث تقدم لها 1173 من كلا الجنسين، ومن المحافظات الشمالية والجنوبية.