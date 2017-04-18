الشرطة تضبط حافلة نقل طلاب بحمولة زائدة بلغت 19 راكب في الخليل

الخليل/PNN – ضبطت الشرطة اليوم حافلة مدرسية لنقل الطلاب بحمولة زائدة بلغت 19 راكب في مدينة الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ” بأنه واثناء عمل دوريات شرطة المرور في فحص المركبات والتاكد من صلاحيتها للسير على الطرق , فقد قامت شرطة المرور بإيقاف احدى الحافلات التي تقل طلاب للتاكد من قانونيتها وسلامتها حيث تبين انها تقل 35 طالب وطالبة وحمولتها القانونية هي لــ16 راكب أي بحمولة زائدة بلغت 19 راكب ” .

وأضاف البيان بان الشرطة قامت بإنزال جميع الطلبة وتأمينهم لمنازلهم بحافلات اخرى , وتم ضبط الحافلة ومخالفة السائق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه حسب الاصول .

وناشد البيان الاخوة سائقي حافلات النقل المدرسي الى الالتزام بالقواعد المرورية وعدم مخالفتها حفاظا على حياتهم وحياة ابناءنا الطلبة , مؤكدا على ان الشرطة ستواصل جهودها للقضاء على هذه الظاهرة .