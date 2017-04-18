قلقيلية : اجتماع تحضيري لإحياء فعاليات النكبة التاسعة والستين

قلقيلية/PNN – ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم الاجتماع التحضيري لإحياء ذكرى النكبة التاسعة والستين، بمشاركة ممثلي القوى والفصائل الوطنية، د.جمال رباح مدير فرع جامعة القدس المفتوحة، الدكتور صبري ولويل رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والشعبية.

وخلال الاجتماع رحب المحافظ بالحضور، مشيدا بجهود مؤسسات المحافظة، وأكد على أن حق العودة حق مقدس ولا يسقط بالتقادم، مشيرا إلى أهمية غرس مفهوم العودة لدى الأجيال الناشئة من خلال فعاليات إحياء النكبة في المحافظة، داعيا إلى إعداد برنامج موحد شامل يعبر عن التمسك بالثوابت الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن تبرز الفعاليات واقع المحافظة ومعاناتها مع الاحتلال ومستوطنيه، وان تشمل الفعاليات كافة التجمعات السكانية في المحافظة.

من ناحيته أكد رئيس اللجنة الشعبية أن هذا العام سيكون عاما مميزا حيث سيكون إحصاء جديد للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في العالم، مشيرا إلى أن دائرة شؤون اللاجئين تدعم كافة النشاطات الخاصة بفعاليات النكبة، مقدما شرحا مفصلا عن واقع اللاجئين في محافظة قلقيلية.

وناقش المجتمعون عدة قضايا تتعلق بإحياء فعاليات ذكرى النكبة في قرى وبلدات المحافظة واليات تنفيذها مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلامس الفعاليات خصوصية محافظة قلقيلية ومعاناة المواطنين فيها، وتم الاتفاق على أن تكون المسيرة المركزية في المحافظة بتاريخ 15/5/2017.