البكري يوقع وثيقة انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للطب المخبري

بيت لحم/PNN – وقع محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكرين اليوم الثلاثاء وثيقة انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للطب المخبري من محافظة بيت لحم بالتعاون مع تجمع العلاقات العامة ذلك بمشاركات العديد من المؤسسات الحكومية الأمنية .

وأشارت كفى الريماوي مديرة الطب المخبري المركزي رام الله ان هذا اليوم تحت عنوان حملة التبرع بالدم بالتعاون مع محافظة بيت لحم وتجمع العلاقات العامة لصالح مرضى الثلاسيميا والأورام والسرطان والكلى لحاجتهم المستمرة للدم ومنهم من يحتاج الى الدم لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعيا مؤكدة الى ان الدم مجاني لهؤلاء المرضى ويتم اخذ البديل لصالح بنك الدم من خلال التبرعات كما ان هذا الحدث الحدث ضمن فعاليات يوم الاسير الفلسطيني اثناء معركة الامعاء الخاوية لنيل الحرية والاسقلال.

كما أعلنت نقابة الطب المخبري قبل يومين في بيانها بأن اللجان الفرعية لنقابة الطب المخبري في محافظات فلسطين ستقوم بتنفيذ فعاليات ونشاطات واسعة تشمل محاضرات علمية وأيام طبية وأمسيات علمية واجتماعية وإنسانية اضافة الى فعاليات وطنية ومسيرات شعبية .

ويأتي هذا الاسبوع متزامناً لإحتفالات العالم بهذه المهنة تأكيداً على دورها الهام والرئيسي في الرعاية الصحية ولخلق وعي وطني عام حول أهميتها في الصحة.

ويذكر بأن نقابة الطب المخبري تحيي هذه المناسبة السنوية من خلال تنظيم نشاطات علمية واجتماعية ووطنية حيث قامت النقابة بإصدار برنامج موحد لكافة فعالياتها في محافظات الوطن .