دومينيك في ضيافة “الصعايدة”.. وما المواقف التي تتعرض لها عندما تقتحم عاداتهم وتقاليدهم

تأخذنا النجمة اللبنانية دومينيك حوراني هذا الأسبوع في جولة إنسانية داخل صعيد مصر وتحديدًا في المنيا “عروس الصعيد” داخل قرية عاصم، من خلال حلقات برنامجها لتلفزيون الواقع العربي “دومينيك حول العالم” المذاع على شاشة “أغاني أغاني”.

دومينيك تخطت كل المصاعب من أجل نقل مشاكل الحب والتحرش والزواج العرفي ومتاعب الزواج بالصعيد بالإضافة إلى عاداتهم وتقاليدهم والخوض في كل الخطوط الحمراء التي تواجه الفتاة الصعيدية بالإضافة إلى مشاكل الزواج، في حلقة جريئة من العيار الثقيل نقل فيها أبناء الصعيد مشاكلهم ومتاعبهم الاجتماعية والاقتصادية لها، لمحاولة حلها فى أسرع وقت.

وعلى الرغم من التنبيه على دومينيك بخطورة الذهاب إلي الصعيد خوفًا عليها هي وكل فريق عمل البرنامج، إلا أنها أصرّت على الذهاب وعمل حلقة إستقصائية عن الحب والزواج والمشاكل التي تواجه المرأة هناك، ووجدت كل الترحيب هناك من كل المتواجدين حولها لدرجة أنها قامت بإحياء حفل زفاف أحد أبناء القرية، وذهبت لبعض الحقول الزراعية هناك وتواجدت داخل مزرعة دواجن.

وأبدت “دومينيك” سعادتها بهذه الحلقة قائلة: “حلقة الصعيد كانت من أفضل وأهم الحلقات الإنسانية التى أجريتها فى “دومينيك حول العالم” رغم التحذيرات التي تلقيتها بعدم وجودي داخل الصعيد بسبب بعض المشاكل هناك”، وتمنت أن تنال الحلقة إستحسان عدد كبير من جمهورها.