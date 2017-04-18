أرسنال يتغلب على ميدلزبره بثنائية سانشيز وأوزيل

ستعاد فريق أرسنال بعضاً من توازنه، بعدما حقق فوزاً صعباً خارج الديار على حساب مضيفه ميدلزبره بهدفين لواحد على ملعب “ريفرسايد ستاديوم” مساء الاثنين، في ختام مواجهات الجولة 33 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمييرليج”.

وأنهى “الجانرز” الشوط الأول متفوقين بالهدف الذي سجله مهاجمهه التشيلي أليكسيس سانشيز قبل النهاية بثلاث دقائق من ركلة حرة نفذها ببراعة من فوق الحائط البشري داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، أدرك “البورو” التعادل بعد خمس دقائق من البداية بأقدام المهاجم الإسباني المتألق ألبارو نيجريدو الذي حول عرضية ستيوارت داونينج من اليمين بقدمه داخل الشباك.

وتمكن النجم الدولي الألماني مسعود أوزيل، من وضع الفريق اللندني في المقدمة مجدداً بالدقيقة 71، بعد لعبة جماعية بدأت عند سانشيز الذي أرسل تمريرة طويلة داخل المنطقة مهدها آرون رامسي بشكل رائع بالصدر لأوزيل الذي سدد كرة قوية في الزاوية الضيقة لمرمى أصحاب الأرض.

وبهذا، يستعيد رجال الفرنسي أرسين فينجر انتصاراتهم في المسابقة، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس، ليرتفع رصيدهم للنقطة 57 في المركز السادس، وهو نفس رصيد إيفرتون السابع، ويبتعدوا بفارق 3 نقاط خلف مانشستر يونايتد الخامس، مع تبقي مباراتين مؤجلتين لكلا الفريقين.

في المقابل، فشل ميدلزبره في تحقيق أي انتصار للمباراة 14 على التوالي، ويتجرع هزيمته الـ 16 هذا الموسم، ليقبع في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة، ويقترب بقوة من العودة مجددا لـ “التشامبيونشيب”.