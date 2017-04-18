رضيع على لائحة المطلوبين في الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن السفارة الأميركية في لندن استدعت رضيعا في شهره الثالث، وذلك بسبب الإشتباه به على أنه إرهابي.

وبحسب الصحيفة فإن سبب إستدعاء الطفل الرضيع، هو خطأ ارتكبه جد الرضيع المذكور الذي قام بإملاء الإستمارة المتعلقة بالمعلومات للحصول على تأشيرة بشكل خاطئ عن الرضيع.

والخطأ الأبرز من الجد كان من خلال وضع علامة في مربع يسأل الشخص عن أنشطته الإرهابية والتجسسية والتخريبية.

يذكر أن جد الطفل قد املأ استمارة للطفل الرضيع للحصول على تأشيرة للدخول الى الولايات المتحدة الأمريكية، وكون الطفل عاجز وغير بالغ فقام الجد بهذه المهمة وارتكب الخطأ الذي جعل السفارة الأمريكية في بريطانيا من رفض طلبه واستدعاء الرضيع.

والملفت في الأمر أن جد الرضيع لم يعلم بالأمرالا بعد رفض السفارة الامريكية طلب إعطاء التأشيرة للرضيع واستدعائه.

وعلق الجد على الحادثة مستغربا: ” كيف لطفل في أشهره الأولى أن يكون مؤذيا لأي إنسان” أو أن يمارس نشاطا إرهابيا”.

المصدر: وكالات