ماذا يحدث داخل الجسم عند التوقف عن تناول الخبز

أول شيء نفعله عند محاولة خسارة الوزن هو أننا نتوقف تماما عن تناول الخبز، وهذا الأمر له فوائده وعيوبه، وهناك عدد من الأشياء التي تحدث بداخل جسمك وتؤثر على حالتك الصحية عندما تأخذ هذا القرار، وإليك ردود أفعال الجسم وفقا لما ذكره موقع “womenshealthmag” الطبي.

تفقد وزن الماء فقط

عندما تقلل من كمية الكربوهيدرات، سيكون أول شيء تلاحظه هو مدى سرعة خسارة الوزن، لكن ليس الدهون، وكل ما تفقده هو الماء، وبمجرد خفض الكربوهيدرات والبدء في استخدام مخزون الجليكوجين الخاص بك، تخسر كمية كبيرة من وزن الماء.

أعراض سيئة مثل الأنفلونزا

بسبب نقص الكربوهيدرات لأنها المصدر الرئيسي للطاقة في الدماغ، وعندما تقل يؤثر ذلك على مخزون الجليكوجين بالسلب.

وفي نهاية المطاف، بمجرد أن ينتهي كل هذا الجليكوجين ينهار جسمك والنتيجة تكون رائحة الفم الكريهة، وجفاف الفم، والتعب، والضعف، والدوخة، والأرق، والغثيان.

مستويات الطاقة تنخفض تماما

بما أن الكربوهيدرات هي مصدر الوقود المفضل للجسم، فإن كل خلاياك تبطئ دون إمدادات صحية في المقابل.

الإمساك وعدم القدرة على التبرز

لأن تناول الحبوب الكاملة التي توجد في الخبز تلعب دورا رئيسيا في كمية الألياف التي تحصل عليها، ولا يساعد فقط على استقرار مستويات السكر في الدم، أو يقلل من خطر السمنة، والأمراض المزمنة، ولكنه يحافظ على عادات ترددك على الحمام بانتظام.

تصبح شخصا مزاجيا

ليس فقط لأنك تأكل كل سندويتشاتك من الخس والخضروات، ولكن لأن الكربوهيدرات كانت توفر زيادة فى مستويات الدماغ من السيروتونين العصبي الذي يجعلك تشعر أنك جيد، وعند انخفاضها تصبح صحتك النفسية في عدم اتزان