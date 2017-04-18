جامعة بيرزيت تفتتح معرض “سيدات الأرض” لعلاء بدارنة

رام الله/PNN – افتتحت دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء 18 نيسان 2017 معرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان “سيدات الأرض” لأستاذ التصوير في الدائرة علاء بدارنة.

وأوضحت رئيسة دائرة الإعلام أ. جُمان قنيص أن المعرض الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، يُركز على المرأة الفلسطينية المناضلة، مبينة أن أهمية المعرض تكمن بإحتوائه على عدد من الصور الحائزة على جوائز عربية وعالمية، والتي تخفي وراءها قصصاً فلسطينية ممتعة ومؤلمة.

وقال بدارنة أن المعرض يجسد نضالات المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني من خلال 46 صورة، تحاول تلخيص الحكاية الفلسطينية التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يطمسها، ويشطبها من الذاكرة والحاضر والمستقبل.

وأوضح بدارنة أنه التقط صور المعرض خلال الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2016، ونال خلال هذه الفترة حوالي 27 جائزة دولية بالإضافة لتعرضه لعشرات الإصابات خلال التقاطها، مشيراً إلى أن المعرض يحتوي على ثلاثة صور حائزة على جوائز عالمية.

يذكر أن علاء بدارنة يعتبر واحدا من أنجح المصورين الفلسطينيين، حيث عمل على تغطية كافة جوانب حياة الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال، وحاز على عشرات الجوائز المحلية والعربية والدولية وأبرزها جائزة الصحافة العربية وتوم هاندرال وثومبسون وغيرها، وشارك في العديد من المعارض الخاصة بالتصوير في عدد من المدن العربية والأوروبية، بالإضافة لمشاركته في إنتاج العديد من الكتب المصورة عن فلسطين.