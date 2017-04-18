برايتون يصعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

برايتون/PNN-حسم فريق برايتون أند هوف ألبيون صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بداية من الموسم المقبل مساء الاثنين، ليعود للدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1983.

وتغلب فريق برايتون، الذي يدربه كريس هوتون، على ويجان بهدفين لواحد، ليرفع رصيده إلى 92 نقطة في الصدارة، وتعادل هيديرسفيلد مع ديربي كاونتي بهدف لمثله، ليصل رصيد هيديرسفيلد إلى 78 نقطة بالمركز الرابع، وهو ما يعني أنه لا يمكنه تخطي برايتون.

وأضاع برايتون الصعود المباشر للدوري الممتاز في اليوم الأخير من الموسم الماضي، وأهدر فرصة الصعود في مباريات الدور الفاصل.

وقال هوتون إن ما حدث الموسم الماضي دفع اللاعبين للمحاولة مرة أخرى، وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “كان لذلك علاقة بما انتهى إليه الموسم الماضي، ولكنني أعتقد أنه كان أكثر من ذلك، حيث أراد اللاعبون الاستمتاع بالصعود لمقدمة الجدول، والمنافسة، وخوض مباريات الدور الفاصل”.

وأكمل: “لقد جددنا الفريق بشكل جيد مع بداية الموسم، في الصيف، ولكنه كان قراراً حقيقياً من مجموعة من اللاعبين أرادوا فعل هذا مجدداً”.

وستكون مشاركة برايتون هي الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1982 ـ 1983، وهو الموسم الذي وصل فيه الفريق للمباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي خسرها في مباراة الإعادة.