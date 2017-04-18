أوراق جديدة في معركة مدريد وميونيخ

مدريد/PNN – يسعى المديران الفنيان لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان وبايرن ميونيخ الألماني كارلو أنشيلوتي، إلى المناورة بأوراق جديدة في لقاء الفريقين بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ويحل بايرن ضيفا على العاصمة الإسبانية على أمل تعويض خسارته 1-2 ذهابا في “أليانز أرينا”، بعد أن كان متفوقا بهدف لأرتورو فيدال الذي أضاع ركلة جزاء، لكن الفريق البافاري تلقى عقابا من كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفي الفوز لريال مدريد.

وفيما يبدو أن الفريق الملكي سيعاني بسبب غياب جناحه غاريث بيل، يمتلك بايرن ميزة نسبية بعودة ماكينة الأهداف روبرت ليفاندوفسكي من الإصابة، المحتملة بنسبة كبيرة.

والاثنين أعلن زيدان مدرب ريال مدريد أن اللاعب الويلزي سيغيب عن المباراة المرتقبة، بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة الذهاب قبل أسبوع.

ولم يشارك بيل عن المباراة ضد سبورتينغ خيخون السبت في الدوري المحلي، ويحوم الشك حول مشاركته في “الكلاسيكو” أمام الغريم التقليدي برشلونة الأحد المقبل.

وغاب بيل نحو 3 أشهر بسبب إصابة في أربطة الكاحل الأيمن خضع على إثرها لعملية جراحية.

لكن المدرب الفرنسي سيحاول جاهدا الاستفادة من تألق لاعب الوسط المهاجم إيسكو، الذي سجل هدفين في فوز ريال مدريد الصعب على خيخون بنتيجة 3-2، ليكون بديلا لبيل، حسب تقارير صحفية إسبانية.

وسيلعب الثلاثي إيسكو ورونالدو وكريم بنزيمة في الخط الأمامي للأبيض، خلفهم ثلاثي الوسط لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو.

وفي المعسكر البافاري، من المرجح أن يشارك ليفاندوفسكي أساسيا، بعد أن تدرب بشكل طبيعي خلال الأيام الماضية، ليعيد شيئا من الثقة إلى أنشيلوتي.

وقبل يومين قال “ليفا” في تصريح على موقع النادي في شبكة الإنترنت عقب ساعة من التدريبات تحت المطر: “أنا بحالة جيدة، أنا سعيد جدا بمشاركتي في الحصة التدريبية. كل شيء على ما يرام”.

إلا أن إيقاف المدافع الإسباني خافي مارتينيز بسبب تلقيه بطاقة حمراء ذهابا، قد يضع مدربه الإيطالي في ورطة، لا سيما مع إصابة قلبي الدفاع ماتس هوملز وجيروم بواتنغ، وعدم تأكد موقفهما من المشاركة.

المصدر: وكالات