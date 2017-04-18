مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات التي تضمن تطوير قطاع التعليم

رام الله/PNN – ناقش مجلس التعليم العالي خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم عدداً من الموضوعات الخاصة بتطوير قطاع التعليم العالي والسبل التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع.

وفي بداية الاجتماع، أكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل ودعم كافة مؤسسات التعليم العالي للأسرى الذين شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال، حتى نيل كافة حقوقهم المشروعة، ووجه المجلس للأسرى المضربين ولكافة الأسرى تحية إكبار وصمود وهم يسطرون أبهى البطولات والتضحيات من أجل قضية شعبهم.

وناقش المجلس آخر مستجدات قانون التعليم العالي الجديد، حيث اطّلع المجلس على النسخة المعدلة من القانون، وسيتم عقد اجتماع آخر قريب للمجلس لطرح الملاحظات النهائية حول القانون تمهيداً لإعادة عرضه على مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، أشار د. صيدم إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي عملت وبشكل دؤوب ومن خلال ورش عمل مكثفة حضرها عدد كبير من المختصين بمجال التعليم العالي، على إعداد نسخة قانون التعليم العالي الجديد المعدلة وأن الوزارة تتابع حالياً الخطوات النهائية لإقرار القانون وفق الأصول.

بدوره، أشاد المجلس بالجهود التي بذلتها الوزارة والجهات ذات العلاقة خلال الفترة الماضية والتي أثمرت بإعداد النسخة شبه النهائية من قانون التعليم العالي الجديد.

واستمع المجلس لشرح حول نشاطات مشروع “إيراسموس +” الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم العالي، قدّمه مدير المشروع في فلسطين د. نضال جيوسي.

وفي هذا السياق، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. بصري صالح إلى وجود تطور كبير بمجال استفادة فلسطين من مشاريع “إيراسموس +” وأن فلسطين لديها طموح أكبر في هذا المجال، مؤكداً على ضرورة تحقيق الاستفادة المُثلى من المشروع رغم العقبات التي يفرضها الاحتلال.

كما تطرق صالح لبرنامج Horizon 2020 مؤكداً وجود نية لإنشاء مكتب للبرنامج في فلسطين بهدف حصد الجامعات الفلسطينية مشاريع أكثر في البرنامج.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بمشروع القرية الذكية، حيث استعرض الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا أمام المجلس أبرز ما توصلت إليه اللجنة من توصيات حول المشروع.

واستعرض المجلس رسالة للأسرى تتعلق بموضوع دعم أبنائهم في إكمال التعليم في الجامعات الفلسطينية، حيث أكد المجلس التزام كافة مؤسسات التعليم العالي بواجبها الوطني اتجاه أبناء الأسرى والمعتقلين، وقرر تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع على أن تعود بتقريرها للمجلس في موعد قريب.