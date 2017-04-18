النائب عيساوي فريج يحثّ الوزير أردان على التفاوض مع الأسير مروان البرغوثي

القدس/PNN – استهجن عضو الكنيست عيساوي فريج تصريحات وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان عدم التفاوض مع ممثلي الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وقال ان هذا التصريح عبارة عن افلاس سياسي واخلاقي وانه وجب على الحكومة الاسرائيلية التفاوض مع الأسير مروان البرغوثي الذي يمثل اسرى فتح في هذا الاضراب المفتوح، في اقرب وقت.

وتابع النائب فريج يقول:” اضراب الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حق لهم، وواجب على الحكومة الاسرائيلية التفاوض معهم لإنهاء ازمتهم الانسانية”.

وتساءل النائب فريج:” لماذا تمنح السلطات الاسرائيلية حقوقا بل وامتيازات احيانا للقتلة اليهود امثال يجئال امير، قاتل رئيس الوزراء الاسبق يتسحاك رابين، في حين ترفض توفير امور اساسية حياتية للاسرى الفلسطينيين؟!

وانهى النائب فريج يقول:” ما يطلبه الاسرى هو تحسين اوضاعهم الحياتية ليس اكثر: تركيب هاتف عمومي في كافة السجون لتواصل الاسرى مع ذويهم، انتظام زيارات الاهل وزيادة وقت الزيارة ووقف الاهمال الطبي للمرضى منهم وتوفير الكتب وامور اخرى…باختصار يطالبون بمعاملة انسانية”.

لا يطالبون بالحرية وانما بقليل من الانسانية فهل هذا بكثير؟!