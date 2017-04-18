أنشيلوتي: علينا تقديم مباراة مثالية أمام ريال مدريد

ميونخ/PNN – أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يدرب بايرن ميونخ بأن فريقه يمتلك الحظوظ من أجل تخطي ريال مدريد في المباراة المقامة مساء الثلاثاء ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “لا أعرف كيف سيكون استقبالي من قبل جماهير ريال مدريد لكني عشت موسمين رائعين في سانتياجو برنابيو وهذا هو الأهم”.

وخلال حديثه تطرق المدرب الإيطالي إلى حالة اللاعبين المصابين في الفريق ونسبة مشاركتهم في المباراة، قائلاً “روبرت ليفاندوفسكي تدرب بشكلٍ طبيعي قبل المباراة وتواجده فيها يساعدنا كثيراً، هوملز وبواتينج ؟، لقد تدربا بشكلٍ فردي ويجب اختبارهم لكنهم يمتلكون فرصة للعب، وفي حال لم يكون بواتينج جاهزاً فسيكون كيميتش حلاً بديلاً”.

وأكمل “يجب علينا تقديم مباراة مثالية وبنسق عالي وبالجودة التي نمتلكها من أجل التأهل، حظوظنا أقل بالتأكيد لكننا نمتلكها، علينا منع كرستيانو رونالدو من المساحات في حال لعب وحده في خط الهجوم”.

وختم “يجب على زين الدين زيدان التفكير كثيراً في بديل جاريث بيل، الفريق يمتلك لاعبين قادرين على تعويضه وفي حال اتصل بي سأعطيه الحل”.

المصدر: وكالات