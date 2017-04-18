التربية: إلكترونياً ولأول مرة يعقد امتحان الإدارات المدرسية لشغل وظيفة مدير مدرسة

رام الله/PNN – تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. بصري صالح، اليوم، سير عمل امتحان المعلمين المتقدمين للإدارات المدرسية إلكترونياً لأول مرة، بمدرستي بنات وذكور الرام الثانوية في بلدة الرام بمديرية ضواحي القدس.

وشارك في الجولة كل من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومدير عام القياس والتقويم والامتحانات د. محمد عواد، ومدير عام المتابعة الميدانية يوسف عودة ومدير شؤون الموظفين مهند أبو شمة، ورؤساء أقسام مديرية تربية ضواحي القدس، والأسرة التربوية.

واستمع صالح لملاحظات المعلمين وتساؤلاتهم، مجدداً التزام الوزارة بمواصلة التطوير بما يشمل الأسس والمنهجيات الخاصة بتعيين مديري المدارس، والسعي المتواصل لاختيار أفضل المعلمين ليكونوا مديري مدارس، مؤكداً على أن الوزارة تعمل في إطار تعليمات محددة ومحدثة على إجراءات اختيار مديري المدارس من منطلق حرصها على هذا الموضوع والوعي بأهمية دور مديري المدارس في تطوير واقع مدارسهم والسعي قدماً في تنفيذ برنامج التطوير التربوي.

وأوضح صالح أنَّه يتقدم لهذا الامتحان 1400 معلم/ـة ممن تطابقت معهم الشروط المعمول بها، ويتنافسون على 100 وظيفة مدير/ة مدرسة، ويجرى الامتحان لأول مرة إلكترونياً، أعدته الوزارة بهدف تطوير أدوات الاختبار واستغلال الرقمنة في الاختبار مما يسهل عملية إجراء الامتحان والتصحيح وضمان أكبر قدر من النزاهة والعدالة؛ معرباً عن حرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتحقق جودة الاختبار المثلى لتزيد من مصداقيته وموثوقيته.

وتحدث صالح عن أهمية الامتحان وما بعده في تقديم أفضل النماذج من مديري المدارس الجدد وتمكين المتقدمين وتهيئتهم لشغل هذه الوظيفة، مشيداً بحرص كافة طواقم الوزارة لكي يتم هذا الامتحان دون أي خلل وبمتابعة حثيثة، وتقوم طواقم الوزارة بمتابعة سير عمل النظام الإلكتروني لتجنب أي خلل متوقع ميدانياً.