إطلاق التقييم المحلي لمبادرات إلهام فلسطين

رام الله/PNN – أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة التربية العالمية وشركاؤهما (وزارة الصحة ووكالة الغوث) المرحلة الثانية لتقييم مبادرات إلهام فلسطين، وهي الخاصة بالمديريات والمناطق التعليمية- وكالة؛ وذلك خلال ورشة عقدها فريق إلهام فلسطين التنفيذي المشترك استهدفت مقيمي ومنسقي إلهام فلسطين، في المعهد الوطني للتدريب التربوي.

وحضر الفعالية القائم بأعمال مدير عام المعهد الوطني د. ريما ضراغمة، ومنسق هيئة تطوير مهنة التعليم- عضو اللجنة التوجيهية لإلهام فلسطين حازم أبو جزر، والمستشار التربوي في مؤسسة التربية العالمية أحمد عمار.

وأكد أبو جزر أهمية مرحلة التقييم المحلي؛ باعتبارها عصب عملية التقييم في برنامج إلهام فلسطين، مشيراً إلى أن فريق إلهام أنهى مرحلة المراجعة الأولية (التقييم الأولي) وأن 610 مبادرات تأهلت للتقييم في المرحلة الثانية، وهي موزعة على المديريات والمناطق التعليمية في محافظات الوطن كافة، مقدماً شكره للمقيمين والمنسقين على جهودهم في الميدان.

بدورها، تحدثت ضراغمة عن أهمية المبادرات في تحسين التعليم، والحاجة التي تستدعي الاهتمام بمبادرات نوعية يكون لها أثر واضح.

من جهته تحدث مسؤول الإعلام في هيئة تطوير مهنة التعليم وعضو فريق إلهام فلسطين، رائد حامد، حول أبرز أدبيات إلهام فلسطين، والتنشئة السوية، بالإضافة إلى مهام كل من رئيس لجنة التقييم والمنسق ولجنة التقييم المحلي، وأكد ضرورة التقييم للمبادَرة لا للمبادِر نفسه، الأمر الذي يعزز الشفافية في تقييم إلهام فلسطين.

وعرضت منسقة إلهام فلسطين في مؤسسة التربية العالمية دينا قاسم نتائج مرحلة المراجعة الأولية مشيرة إلى المعايير والمؤشرات الخاصة بعملية التقييم، وقدمت إرشادات للجان التقييم المحلي حول كيفية الدخول إلى التقييم المحلي وتدوين الملحوظات والتغذية الراجعة، ونوهت إلى أهمية تزويد المبادرين بكتب التغذية الراجعة من قبل المنسقين.

بدوره قدم عمار عرضاً حول آلية التقييم المحلي ووزّع المقيمين على مجموعات وتم إجراء تقييم افتراضي، وضّح خلاله كيفية توزيع العلامات ومعايير التقييم، حيث حكّم المقيمون إحدى المبادرات للتعرف على مدى الانسجام والتناغم في عملية التقييم.