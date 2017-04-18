أبو دياك ” الحكومة الفلسطينية تبذل ما بوسعها من أجل التخفيف من معاناة الأسرى “

رام الله/PNN – في كلمة الحكومة الفلسطينية التي ألقاها الدكتور علي أبو دياك وزير العدل الفلسطيني نيابة عن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تبذل ما بوسعها في سبيل التخفيف من معاناة الأسرى ، مؤكدا على تدويرها في المحافل الدولية من أجل الضغط للحصول على أدنى حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية التي تعنى بشؤون الأسرى .

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وعدد من وزراء الحكومة الفلسطينية لخيمة الاعتصام التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في مدينة جنين.

بدوره أرسل وزير الأوقاف الدكتور يوسف دعيس تحية إجلال وإكبار للأسرى البواسل والأسيرات الماجدات في سجون الاحتلال الفلسطيني من مدينة جنين ومن أرض الإسراء والمعراج، مؤكدا أن الأسرى يعانون من ظلم وقهر وحرمان وغطرسة وهجمة شرسة من قبل آلة الحرب والإجرام في الحكومة الإسرائيلية لكنهم لن يكسروا عزيمة هؤلاء الأبطال الذين يحرمون من رؤية أبناءهم وأهلهم وضحوا بسنين عمرهم في سبيل توفير الحرية للشعب الفلسطيني .

في السياق ذاته زار وفد من نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين أقسام الأطفال المرضى في مستشفيات جنين الحكومي و الرازي ، ضمن فعاليات إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف 17 نيسان من كل عام وإضراب الاسرى عن الطعام.

وفي اطار حملة التضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وانسياقا لبرنامج فعاليات يوم الاسير الفلسطيني الذي اقره نادي الاسير الفلسطيني وهيئة شؤون الاسرى واللجنة الشعبية لإطلاق سراح الاسرى، حيث التقى الوفد ذووا الأطفال المرضى والذين أعربوا عن تضامنهم مع الاسرى من خلال رفع بعض الشعارات والكتابات التي تحمل عبارة ” لندعو الله معا بالشفاء العاجل وان يفرج كرب اسرانا لينعموا بالحرية والاستقلال “، ووزع الورود على الأطباء والممرضين والعاملين والمرضى.

وأوضح راغب ابو دياك رئيس نادي الاسير الفلسطيني في جنين ومنسق اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الاسرى الى ان الزيارة تأتي في اطار فعاليات يوم الاسير الفلسطيني وضمن حملة التواصل مع الاسرى من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني معبرا عن سعادته بمشاركة شريحة الأطفال بالدعاء للأسرى والتي تشكل الأمل والمستقبل القادمين .

وأثنى نظمي ربايعة مدير هيئة شؤون الاسرى صمود الاسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل ما يتعرضون له من ظلم وعدوان من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي .

ووجه منتصر سمور وفراس الحاج وعلي ابو خضر في كلماتهم عن اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الاسرى رسالة الى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة تضمنت تكثيف حملتها بتسليط الضوء على معاناة الاسرى في ظل ما يتعرضون له من هجمة شرسة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي .