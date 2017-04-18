إدارة سجون الاحتلال تمنع محامية نادي الأسير من زيارة الأسرى المضربين في سجن “عوفر”

رام الله/PNN – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال، منعت محامية نادي الأسير الفلسطيني أروى حليحل من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام في سجن “عوفر”، وتعمدت إنكار وجود بعض الأسرى داخل السجن.

هذا ونقلت المحامية حليحل للجنة الإعلامية للإضراب والمنبثقة عن المؤسستين، ما ذكره الأسرى التي تمكنت من زيارتهم اليوم في “عوفر”، أن إدارة سجون الاحتلال قامت بجمع الأسرى المضربين ونقلتهم إلى قسم آخر، وسحبت جميع مقتنياتهم إضافة إلى جزء من الأغطية والملابس، وأبقوا فقط على ملابس إدارة السجون.

هذا وأشارت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العقوبات التي تُنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وأبرزها المنع من الزيارة، بما فيها زيارة العائلة والمحامي.