وزير الاوقاف يجتمع بائمة وخطباء مساجد جنين

جنين/PNN – اكد سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية على حرص الوزارة على دعم المساجد والعاملين فيها وتعيين الائمة والخطباء من اصحاب الكفاءات والمؤهلات على مختلف المستويات ليتولوا مسؤولية ادارة المساجد وتنظيمها والاشراف عليها ومنع الخطباء غير المؤهلين من اعتلاء المنابر وتدريس امور الدين .

جاء ذلك خلال اجتماعه بائمة وخطباء ومؤذني مساجد محافظة جنين بحضور السيد حسام ابو الرب الوكيل المساعد للحج والعمرة ومدير عام اوقاف جنين صلاح جودة ومدير عام المالية في الوزارة الشيخ لقمان الحلو .

وقال ادعيس “أن الائمة والخطباء يقع على عاتقهم دور كبير خصوصا في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني المتمثلة برفع الروح المعنوية وإبعاد اليأس وتعزيز صمود المواطنين، بالإضافة إلى دعواتهم بالحفاظ على وحدة الشعب وتماسكه ومحاربة أية بادرة فرقة أو فتنة”.

واوضح أدعيس أن ائمة وخطباء المساجد وقيامهم بواجبهم الديني والوطني في خدمة أبناء شعبهم، يتطلب منا اعطاءهم ما يستحقونه من تقدير واهتمام باعتبارهم عنوان اساسي للقضية الفلسطينية لما لهم من دور كبير في بث رسالة الوحدة بين الناس .

كما اطلع ادعيس الائمة والخطباء على برنامج فعاليات الوزارة المساندة للاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال باضرابهم ضد سياسات وممارسات سلطات الاحتلال مشددا على ضرورة تناول معاناة الاسرى وضرورة دعم صمودهم ومساندة ذويهم من خلال خطب الجمعة في كافة مساجد الوطن .

وتوجه ادعيس وحشد كبير من الخطباء والائمة للمشاركة خيمة الاعتصام التضامنية المقامة بوسط مدينة جنين حيث وجه تحية اجلال لاسرانا البواسل لصمودهم في وجه المحتل.

مشيرا ان وزارة الاوقاف ستبقى السند لابناء شعبنا متمسكة بحق شعبنا في الحرية والاستقلال خلف قيادتنا الوطنية ورئيسنا القائد الاخ ابو مازن حتى اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .