هيئة الأسرى ونادي الأسير تشرعان بإجراءات لمواجهة منع زيارة المحامين للأسرى المضربين

رام الله/PNN – أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأنها شرعت اليوم الثلاثاء بإجراءات للمطالبة بالسماح لطاقم المحامين بزيارة الأسرى المضربين.

وأوضح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس بأنه توّجه بطلب تمهيدي لوزارة العدل الإسرائيلية، وفيه يطلب تدخّلهم للسماح بزيارة الأسير مروان البرغوثي بشكل عاجل، مشيراً إلى أن منع مصلحة سجون الاحتلال للزيارة صباح اليوم ليس له ما يبرّره قانونياً.

وبيّن بولس بأنه كتب في طلبه: “بعد تقديمي لطلب زيارة الأسيرين مروان البرغوثي وناصر عويس في معتقل “الجلمة”؛ توجّهت إلى السّجن لإجراء الزيارة، وبعد الانتظار أبلغني ضابط مسؤول برفضها متذرّعاً بموقف قيادة مصلحة سجون الاحتلال بمنع زيارة المحامين للأسير البرغوثي لكونه مضرباً، وأيضاً بذريعة عدم ديمومة احتجازه في معتقل “الجلمة”.

وصرّح بولس بأنه لا يرى في هاتين الذريعتين مبررات كافية لمنعه من زيارة الأسير البرغوثي، مضيفاً في الكتاب: “كلنا نعرف أن السبب الحقيقي لمنع المحامين هو محاولة إطباق العزل على الأسير البرغوثي وبقية الأسرى المضربين، حتى لو كان الثمن حرمانهم من حقّهم في لقاء المحامي، وحرمان المحامي من واجبه في لقاء موكّله”.