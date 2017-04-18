وزارة التربية والتعليم تكرم رئيس بلدية الخليل

الخليل/PNN-استقبل اليوم، رئيس بلدية الخليل المهندس نادر البيطار وفداً من وزارة التربية والتعليم يترأسه عاطف الجمل مدير تربية وتعليم الخليل، بحضور الدكتور فراس القواسمي عضو المجلس البلدي.

وفي بداية حديثه تقدم الجمل بالشكر والتقدير لبلدية الخليل ممثلةً برئيسها المهندس نادر البيطار واعضاء المجلس البلدي وكافة الموظفين في مختلف المراكز والدوائر مشيداً بدورهم الفاعل وتعاونهم في إنجاح الأسبوع الأولمبي المدرسي الرياضي الثالث الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الاثنين في صالة بلدية الخليل الرياضية، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، اللواء جبريل الرجوب، ووزير التربية والتعليم، الدكتور صبري صيدم، ومحافظ الخليل، كامل حميد، وعدداً من ممثلي المؤسسات.

أما جمال فرهود مدير النشاط الرياضي في وزارة التربية والتعليم فقد أثنى على حديث الجمل، مشيراً إلى الإمكانيات الرائعة التي تنفرد فيها الصالة الرياضية بحيث تعتبر من أفضل المواقع الرياضية على مستوى الشرق الأوسط، وبرغم بعدها الجغرافي عن محافظات الوطن إلا أنها وجهة الوزارة لتنفيذ نشاطاتها الرياضية المختلفة، لافتاً إلى أن إقامة هذه الفعاليات في الصالة الرياضية تعتبر فرصة جيدة لزيارة البلدة القديمة وإحيائها والتعرف على تاريخها العريق. كما شكر في سياق حديثه مدير الصالة الرياضية راني أبو خلف على جهوده وحسن تعاونه.

من جانبه أعرب المهندس البيطار عن سعادته باحتضان فعاليات الأسبوع الاولمبي المدرسي الرياضي الثالث، مؤكداً حرص البلدية على تسخير كافة إمكانياتها لخدمة المؤسسات الحكومية والخاصة والمواطنين، مبيناً أن الخليل تستعد خلال الفترة القادمة لاحتضان العديد من المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والمحلية، منها معرض الصناعات الاردنية في الثامن من الشهر القادم، ومؤتمر وزارة الأوقاف، والمعرض الإنشائي الأول.

وشكر المهندس البيطار موظفو البلدية الذين لا يألون جهداً في خدمة أم المؤسسات وبذل قصارى جهدهم للرقي بمؤسستهم وعكس صورة مشرقة عنها، موضحاً أن البلدية تثق بموظفيها وتوفر لهم كافة الإمكانيات وتمنحهم الصلاحيات اللازمة للقيام بعملهم على أكمل وجه.

وفي ختام الزيارة قام الوفد بتكريم المهندس البيطار تقديراً لجهوده ومساهمة البلدية الفاعلة في كافة فعاليات التربية والتعليم، و بدوره شكر المهندس البيطار وفد التربية والتعليم على هذه اللفتة الكريمة، مشيراً إلى استمرارية دعم البلدية لقطاع التربية و التعليم.