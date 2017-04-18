أندية المستوطنات وعنصرية الإحتلال بحق الرياضة الفلسطينية على جدول أعمال كونجرس الفيفا

القدس /PNN-يناقش الإتحاد الدولي لكرة القدم، في اجتماع جمعيته العمومية ال67 الذي سيعقد في البحرين خلال مايو المقبل، العديد من القضايا الرياضية على المستوى الدولي، وعلى رأسها معاناة كرة القدم الفلسطينية، المتمثلة بالإجراءات العنصرية المتواصلة بحق المؤسسة الرياضية وعناصر اللعبة، الى جانب قضية أندية المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية.

وقالت مجلة inside world football العالمية، في تقرير خاص عن مشكلات الرياضة الفلسطينية، إن كونجرس فيفا المقبل سيبحث على جدول اعماله استضافة كأس العالم 2026، ومستقبل لجنة اخلاقيات الفيفا، والأوضاع المتأزمة بين فلسطين واسرائيل، على صعيد الإجراءات العنصرية وأندية المستوطنات.

وقالت المجلة العالمية، أنه يتوجب على الفيفا خلال اجتماع عموميتها القادم، اتخاذ موقفاً حول القضية الشائكة المتعلقة بستة فرق دوري إسرائيلية تلعب في الأراضي المحتلة.

واشارت المجلة في تقريرها ان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اقترب صبره من النفاذ حيال جهود الوساطة المبذولة من قبل اللجنة المعينة من كونجرس الفيفا الماضي، من اجل الحصول على الاعتراف بحقوقه في دولته وفرض عقوبات على اسرائيل حال انتهكت تلك الحقوق ورؤية انفانتينو حريصا على عدم تحطيم القارب بعد عام على تولي مسؤوليته.