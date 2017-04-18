اللواء الطيراوي لحماس: الردح الاعلامي وسيلة من لا يريد الحل

رام الله/PNN – أعلن اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأنه ضد كل أشكال المفاوضات عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق باستعادة غزة من حماس، التي استبعد تحقيقها طالما أصرّت حركة حماس على اختطاف قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني الموجود على ارض القطاع.

وقال الطيراوي في تصريح له اليوم الثلاثاء بأن الردح الإعلامي وسيلة من لا يريد حلاً، كونه يزيد من تعميق الفجوة، ويعمل على الاستغلال والاصطياد في الماء العكر، واستبعاد لغة العقل على أرضية المصلحة الوطنية العليا.

وأكد الطيراوي بأن من يريد حلاً للوضع الداخلي المأساوي لا يطالب قيادته وحكومته بأن ترسل له شروطها لاستعادة بسط السيادة الشرعية على القطاع عبر وسائل الإعلام، فذلك يحمل في ثناياه بذور تعميق الأزمة ولا يحمل حلاً مطلقاً.

ورفض الطيراوي كل أشكال الرد على حماس عبر وسائل الإعلام، وأكد بأنه إذا ما أرادت حماس حقاً تحقيق المصالحة فهي تعلم جيداً العنوان الذي عليها التوجه له بهذا الخصوص.

ودعا الطيراوي أبناء الشعب الفلسطيني إلى التماسك والصمود، وصد كل محاولات تقسيم الوطن.