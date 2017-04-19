بالصور: الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة والقدس المحلتة، ويدعي ضبط اسلحة بطولكرم

محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من مدن الخليل والقدس المحتلة.

فمن مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال خليل دندن وماهر عفانة، وكلاهما من قرية أبو ديس، إضافة لاعتقالها توفيق عفانة من المالحة بالقدس.

واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل المحتلة، كلا من قصي رائد ابو هاشم (17) عاما، ومؤيد عايش أبوماريا (17) عاما، وكلاهما من بيت أمر، ومصطفى اعبيدو.

وفي سياق متصل أدعت قوات الاحتلال ضبطها سلاحا من نوع (M16) وذخيرة عثرت عليها في مدينة طولكرم.