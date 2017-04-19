الاحتلال يصادق اليوم على خطة بناء استيطاني بالضفة والقدس

بيت لحم/PNN- كشفت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال على خطة بناء استيطاني بالضفة الغربية والقدس المحلتة.

وقالت الإذاعة العبرية، إن لجنة التخطيط والبناء التابعة لحكومة الاحتلال، من المتوقع أن تصادق اليوم الأربعاء على بناء 212 وحدة استيطانية في حي “بسجات زيئيب” و”رمات شلومو”.

يذكر أنه ومع قدوم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب، حصلت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الضوء الأخضر فيما بخص بناء المستوطنات في الضفة المحتلة.

ففي الثالث والعشرين من شهر مارس الماضي، منحت إدارة ترمب حكومة الاحتلال الموافقة على استمرار الاستيطان، دون الإعلان عن هذا الموقف.

كما قالت القناة الثانية العبرية، في السادس والعشرين من مارس، إن التسوية التي بلورت بين “إسرائيل” والولايات المتحدة، تقضي بموافقة أمريكية على إقامة مستوطنة جديدة بديلة لسكان البؤرة الاستيطانية “عمونا” المخلاة، إضافة لاعتراف واشنطن بآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس.

وأضافت القناة “مقابل ذلك يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بلجم أعمال البناء في المستوطنات بحيث ستقتصر على الكتل الاستيطانية الكبرى”.