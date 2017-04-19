بلدية طولكرم توقع اتفاقية توامة مع بلدية مكناس المغربيه

طولكرم/PNN- وقع رئيس بلدية طولكرم اتفاقية توأمه تربط ما بين مدينتي طولكرم ومكناس المغربيه والتي جاءت نتيجه لتعاون مستمر ومتابعه مع سفارة دولة فلسطين في المغرب ووزارة الخارجية الفلسطينيه ومن خلال الجهود الحثيثه التي قام بها سفير دولة فلسطين د. زهير الشن مشكورا ونائبه علي قبلاوي وطاقم السفاره من متابعه وتواصل مع مدينة مكناس وبلديتها

حيث تأتي هذه الاتفاقيه تتويجا لعلاقات التعاون والدعم المستمر من الشعب المغربي بتوجيهات من جلالة ملك المغرب محمد السادس وقيادات المملكه المغربيه الشقيقه ورؤساء بلدياتها المختلفه وعموم شعبها المعروف عنهم علاقة الاخوه التي تربطهم بشعب فلسطين وقيادته الحكيمه

حيث تم اليوم الثلاثاء الموافق 18/4/20177 توقيع اتفاقية توأمة المدينتين على هامش الملتقى الدولي للفلاحه المقام في مكناس

و مثل بلدية طولكرم رئيس بلديتها فريد ابو عقل والدكتور عبدالله بووانو رئيس جماعة مكناس وذلك خلال حفل كريم اقامه رئيس جماعة مكناس وبحضور عدد من رؤساء البلديات المغربيه و ممثلي وفود عدد من الدول الاوروبيه والامريكيه

وستسهم هذه الاتفاقيه بالعديد من سبل ترابط وتوثيق العلاقات الاخويه بين الشعبين وتنمية سبل العمل الخاص بخدمة المواطنين