راموس يرد على فيدال ويسخر من بيكيه

مدريد/PNN- رد سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد على اتهام أرتورو فيدال لاعب وسط بايرن ميونيخ بسرقة المرينجي للمباراة التي انتهت بفوز الملكي 4-2 بسبب أخطاء الحكم المجري فيكتور كاساي.

وقال راموس عقب اللقاء: “أحترم فيدال، ولكن ماذا يقصد بالسرقة؟.. هل الهدف الثاني الذي سجلته بالخطأ في مرمى ريال مدريد من تسلل ضد توماس مولر، أخطاء الحكام واردة، قد تستفيد منها في مباراة، وتخسر بسببها في أوقات أخرى”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية: “مواجهة بايرن ميونيخ معقدة، ولم يقل أحد إنها ستكون سهلة، وهدفنا الفوز باللقب، وليس مجرد التأهل للدور قبل النهائي، خاصة أننا نجحنا في تجاوز أحد المرشحين بقوة لحصد اللقب”.

كما سخر راموس من زميله بمنتخب إسبانيا جيرار بيكيه مدافع برشلونة الذي ألمح إلى أخطاء حكم مباراة بايرن ميونيخ، قائلاً له: “لم أنس ما حدث في مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة”.

وأبدى سيرجيو راموس سعادته الكبيرة بلعب 100 مباراة بقميص ريال مدريد في دوري الأبطال، مشيدًا في الوقت ذاته بزميله كريستيانو رونالدو الذي سجل هاتريك في مرمى الفريق البافاري، موجهًا رسالة إلى جماهير ريال مدريد بألا تقسو على النجم البرتغالي الذي لا يبخل بجهده مع الفريق.

المصدر: كوووورة.