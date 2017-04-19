ارقام تاريخية لكريستيانو رونالدو في ليلة اقصاء بايرن ميونيخ

مدريد/PNN- واصل كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، تحطيم الأرقام القياسية، بعد تألقه في مباراة الإياب أمام بايرن ميونيخ الألماني مساء الثلاثاء، بملعب سانتياجو برنابيو في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

النجم البرتغالي سجل “هاتريك” في مرمى البافاري، ليكون أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدفًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بواقع 14 هدفًا بقميص ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، و86 هدفًا بقميص الملكي على مدار 10 مواسم متتالية.

كما أشارت شبكة “سكواكا” في إحصائية أخرى، إلا أن قائد منتخب البرتغال بهذه الثلاثية، حافظ على معدله التهديفي القوي للغاية، بتسجيل 30 هدفًا على الأقل في ثمانية مواسم متتالية بقميص “الميرينجي”.

كما سجل نجم ريال مدريد، الهاتريك رقم 46 له في مشواره مع كرة القدم، سواء مع الأندية أو منتخب بلاده، بواقع 41 ثلاثية لريال مدريد، و4 بقميص منتخب البرتغال، إضافة إلى هاتريك وحيد بقميص مانشستر يونايتد.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس” إلى إنجاز تاريخي آخر لكريستيانو رونالدو تحقق الليلة، حيث بات أكثر لاعبي ريال مدريد هزًا لشباك المنافسين بملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الملكي، برصيد 211 هدفًا، متفوقًا على كل من ألفريدو دي ستيفانو 210 هدفًا، وسانتيانا 209 هدفًا، وراؤول جونزاليس 206 هدفًا.

وبات البايرن الضحية المفضلة لرونالدو أوروبيا بـ 9 أهداف، يليه كل من شالكة وأياكس بـ 7 في مرمى كلٍ منهما وأخيراً جلطة سراي ومالمو بـ 6 أهداف.

وأصبح كريستيانو واحدا من 3 لاعبين عبر التاريخ هزوا شباك بايرن ميونخ في 3 مُناسبات بمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد روي مكاي وكون أجويرو.

المصدر: كوووورة.