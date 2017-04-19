المحامي تميم يونس: منعوني من زيارة اخي كريم يونس

رام الله/PNN- عبر محامي هيئة شؤون الاسرى تميم يونس وهو شقيق اقدم الاسرى في سجون الاحتلال كريم يونس عن امتعاضه من السياسة الاسرائيلية الوحشية بمنعه من زيارة شقيه المعزول في سجن الجلمة تحت حجة اعلان حالة الطواريء.

وقال قمت بالتوجه لزيارة شقيقي كريم يونس ومروان البرغوثي المعزولين في زنازين سجن الجلمة وتم منعي من ذلك.

وقال من حق الاسرى استمرار زيارات المحامين لهم، وهو حق قانوني كفلته كافة الشرائع الدولية والانسانية.

وان منع المحامين هو جزء من سياسة التضييق على الاسرى والمحاولات الاسرائيلية لكسر اضرابهم وعزلهم تماما عن العالم.

وقال سنلجأالى كافة الجهات القضائية ومؤسسات حقوق الانسان من اجل وقف السياسة التعسفية المتواصلة بحق المضربين وبحق المحامين.

ويذكر ان المحامية شيرين عراقي منعت من زياراة اسرى سجن جلبوع تحت نفس الادعاءات، وان حصارا تفرضه اسرائيل على الاسرى المضربين بتوجهات رسمية من الحكومة الاسرائيلية.

وعقب قراقع على هذه الاجراءات بقوله بدأنا ندرس قرار مقاطعة دائمة وشاملة للقضاء الاسرائيلي لمحاكم الاحتلال اذا استمرت هذه الاجراءات الخطيرة ضد الاسرى المضربين .