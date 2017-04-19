الاسيرات يعلنّ مساندة الاضراب بارجاع الوجبات كل 10 ايام

رام الله/PNN- اعلنت محامية هيئة الاسرى هبة مصالحة التي زارت الاسيرات في سجن الشارون (عدد الاسيرات الاجمالي 58 اسيرة) انهن اتخذن قرار مساندة ودعم للاسرى المضربين ومطالبهم العادلة بإعادة وجبات الطعام كل 10 أيام ، وان هذه الخطوة قد تتطور اكثر من ذلك اذا لم تستجب حكومة الاحتلال لمطالب الاسرى المضربين عن الطعام .

وقالت الاسيرات للمحامية لن نقف مكتوفات الايدي ازاء ما يجري من انتهاكات وإجراءات تعسفية بحق الاسرى من قبل حكومة اسرائيل وان مطالب الاسرى هي مطالب شرعية وإنسانية على العالم والمجتمع الدولي ان يدعمها.