3 اوقات مميزة لممارسة الرياضة.. تعرف على فوائدها الخيالية

ممارسة الرياضة أحد الأساليب الفعالة لتحقيق حياة صحية ملؤها النشاط والحيوية، ولكن هل أي وقت يصلح لممارسة الرياضة أم هناك أوقات مخصصة لهذه الأنشطة الرياضة للاستفادة بأغلى درجة من هذه النشاطات؟

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بطالبع هناك أوقات معينة لممارسة الرياضة لتحقيق أقصى استفادة صحية منها، لهذا ومن خلال هذا السطور نقدم لكم أفضل 3 أوقات لممارسة الرياضة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

الصباح الباكر

إن ممارسة التمارين الرياضة في الصباح الباكر وقبل تناول وجبة الإفطار يعد الوقت المثالي للتخلص من السعرات الحرارية المخزنة في الجسم على هيئة دهون.

قبل الأكل

ممارسة الأنشطة الرياضة قبل تناول الوجبات الأساسية يساعد على إضعاف الرغبة في تناول الطعام، ما يعني خسارة المزيد من الوزن الزائد بسرعة وبصورة مريحة.

كما أن ممارسة الرياضة في هذا التوقيت يساعد على تحسين المزاج وإكساب الجسم الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية بدون الشعور بتعب أو إرهاق.

في المساء

إن عضلات الجسم ونشاط الرئتين يكون في أفضل حالته في المساء بنسبة أعلى من الصباح؛ لذا فإن الرياضة المسائية تساعد على حرق الدهون بكفاءة عالية، بالإضافة إلى المساعدة في الاستغراق في النوم بدون الإصابة بالأرق المزعج.

بالإضافة إلى أنها تساعد على استرخاء الجسم بنسبة أكبر خلال فترة النوم.

المصدر: كووورة.