جامعة بوليتكنك فلسطين تنظم ورشة عمل بعنوان “ادارة المشاريع في محافظات جنوب الضفة بين الواقع والمامول”

الخليل/PNN- جامعة بوليتكنك فلسطين تنظم ورشة عمل بعنوان “إدارة المشاريع في محافظات جنوب الضفة بين الواقع والمأمول”، حيث نظمت كلية المهن التطبيقية وكلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات هذه الورشة، بحضور مؤسسات القطاع الخاص، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتنمية والعلاقات الدولية المهندس أيمن سلطان، وعميد كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات الدكتور إسماعيل الرومي، وعميد كلية المهن التطبيقية الدكتور اسحق سدر، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب الدكتور رضوان طهبوب، وحشد من موظفي وطلبة الجامعة.

وهدفت الورشة إلى تقييم مدى تطبيق إدارة المشاريع في المؤسسات الفلسطينية على مستوى جنوب الضفة الغربية محافظة بيت لحم ومحافظة الخليل، وتبادل المعارف والخبرات العملية وتعزيز ثقافة إدارة المشاريع في مؤسسات المجتمع المحلي.

ورحب سلطان بالحضور مؤكداً “بأنّ الورشة تأتي في سياق تعزيز التعاون بين جامعة بوليتكنك فلسطين والمجتمع المحلي من خلال تسليط الضوء على أهم المواضيع الإدارية في العصر الحديث وهو “إدارة المشاريع” وتعزيز تطبيقيها في مؤسسات المجتمع المحلي من اجل دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني الذي هو أساس بناء الدولة الوطنية الفلسطينية”.

وأشاد الرومي بأهمية تخصصات الجامعة الفريدة من نوعها مشيراً إلى أهمية تخصص البكالوريوس والدبلوم في “إدارة المشاريع” والذي يعتبر من التخصصات المستحدثة في عالم الإدارة والأعمال، كما وتخطط الجامعة إلى منح درجة الماجستير في مجموعة من التخصصات الهامة التي تنفرد بها جامعة بوليتكنك فلسطين على مستوى الوطن. وأضاف الرومي بأنّ مجتمعنا الفلسطيني بشكل خاص والمنطقة بشكل عام بحاجة ماسة إلى مُتخصصين في مجال إدارة المشاريع وذلك بسبب اعتماد مجتمعنا على تنفيذ المشاريع التطويرية الممولة من قبل المانحين والمؤسسات العامة والخاصة والعديد من المؤسسات الأخرى.

كما وقدّم نخبة من المختصين نتائج أعمالهم وملاحظاتهم في مجال إدارة المشاريع، حيث قدمت أ. نحاج العسيلي ممثلة عن شركة العسيلي للتجارة والمقاولات عرضاً عن آلية تطبيق إدارة المشاريع في الشركة، وأضاف أ. قاسم عوض نبذة عن إدارة المشاريع العالمية مركزاً على دور إدارة المشاريع في زيادة نسبة نجاح المشاريع في العالم، وبيّن م. طارق جلال التميمي بصفته متحدث متخصص من المؤسسات الأهلية بأنّ العالم اليوم يتوجه نحو العلوم المتخصصة في مجال إدارة المشاريع منها على سبيل المثال إدارة المخاطر في المشروع وكذلك تقييم المشروع والرقابة عليه، وقدمت أ. دينا القدسي من كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات وأ. معتصم النتشة من كلية المهن التطبيقية عروضاً تقديمية حول إدارة المشاريع، وكذلك تم تقديم عرضاً تقديمياً لمشروع تخرج الطالبة حنين الخياط من كلية المهن التطبيقية بعنوان “تعزيز إدارة المشاريع في الضفة الغربية”.

على هامش ورشة العمل قدّم مجموعة من طلبة كلية المهن التطبيقية مشاريع مُتميزة وهي: مشروع الزراعة بالماء، ومشروع إعادة تأهيل شارع البصة، ومشروع إنشاء مركز حرفي، ومشروع إنشاء مشغل تصميم أزياء فلكلورية عصرية، ومشروع إعداد برنامج تلفزيوني تأمل، ومشروع دراسة واقع إدارة المشاريع التطويرية في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية من كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات.

والجدير بالذكر أكّد معتصم النتشة مشرف تخصص إدارة المشاريع في كلية المهن التطبيقية “بأنه تم توزيع استبيان معد ومحكم مسبقاً في مجال إدارة المشاريع في الورشة من اجل تقييم مدى تطبيق إدارة المشاريع في مؤسسات المجتمع المحلي وفق المعايير الدولية وبعد أن تتم هذه الدراسة سوف نقوم ببناء مقترح على هذه الدراسة ويقدم لجهة مانحة”.