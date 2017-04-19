مراسل PNN:اصابات واعتقالات بعد مطاردة الاحتلال للسيارات المواطنين جنوب بيت لحم

بيت لحم/PNN/ اصيب مواطنان بجروح متوسطة نتيجة تعرض احدهم للدهس على يد سيارة شرطة اسرائيلية فيما الثاني اصيب نتيجة حادث سير بعد قيام شرطة الاحتلال بمطاردة سيارات المواطنين في بلدة تقوع شرق محافظة بيت لحم.

و افادت مصادر محلية في البلدة لمراسل شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان قوات من شرطة الاحتلال كانت تقوم باعمال مطاردة للمواطنين مما ادى لوقوع اصابات وصفت بالمتوسطة الى جانب اعتقال مواطن اخر.

وبحسب المصادر فقد تعرض المواطن الشاب فادي زعل حميد للدهس خلال قيام سيارات شرطة الاحتلال باعمال مطاردة لسيارات اخرى بالبلدة كما قامت قوات الاحتلال باعتقال شاب اخر والتسبب باصطدام السيارة بسيارة شحن على مدخل قرية مراح رباح جنوب بيت لحم موضحة ان الشابان من سكان بلدة تقوع.