الصليب الاحمر ردا على منع زيارة الاسرى: الزيارة حق كفلته اتفاقية جنيف الرابعة

‏6 ساعات مضت أسرى, مختارات PNN 168 زيارة

بيت لحم/PNN-  قالت منظمة الصليب بالاحمر الدولي ان قرار اسرائيل منع زيارة الاسرى المضربين من قبل عائلاتهم ومحاميهم حق كفلته كافة الشرائع الدولية وعلى راسها اتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت المنظمة في تغريدة لها على موقعها على توتير للتواصل الاجتماعي ان حق الزيارات العائلية للمعتقلين الفلسطينين المحتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي هو حق منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة.

وكانت اسرائيل قد اعلنت بالامس عن منع الزيارات للاسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام من قبل ذويهم والمحامين كما قامت باتخاذ اجراءات عقابية بحقهم.

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