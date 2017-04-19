الخضري يدعو لاوسع مشاركة شعبية ورسمية لدعم اضراب الاسرى حتى نيل حقوقهم

غزة/PNN- دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، إلى أوسع مشاركة شعبية ومؤسساتية ورسمية لدعم إضراب الأسرى “معركة الحرية والكرامة” حتى نيل حقوقهم.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء 19-4-2017، على ضرورة العمل لدعم حقوق الأسرى ونيل مطالبهم العادلة والمشروعة.

وأكد ضرورة تفعيل كافة الساحات عبر الأنشطة والفعاليات المختلفة على الصعيد الدولي والعربي والإسلامي، التي نستطيع من خلالها إيصال رسالة الأسرى للعالم وما يتعرضون له من ظلم وقهر، وللتأكيد أن مكان هؤلاء هو مجتمعهم وبلدهم وبيوتهم وليس خلف القضبان.

ودعا الخضري، المؤسسات المختصة وخاصة الدولية منها، للضغط على الاحتلال الاسرائيلي الذي يخترق الاتفاقيات الدولية ويسلب حقوق الأسرى كما يسلب الحقوق الفلسطينية كافة.

وشدد على ضرورة تفعيل البعد القانوني عبر المؤسسات الحقوقية والجهات ذات الاختصاص الفلسطينية والعربية والدولية.

ووجه الخضري، التحية للأسرى كافة والمضربين عن الطعام، في معركة التحدي والصمود والإرادة التي يثبت الأسرى دوماً أنهم الأقدر والأقوى في مواجهة التحديات الإسرائيلية، والمتمسكين بنيل حقوقهم.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن التوحد الفلسطيني والعمل المشترك يعني منح الأسرى مزيداً من القوة والصلابة، وهو ما يستدعي من الأطراف كافة السعي والعمل الجاد لتوحد فلسطيني وإنهاء الانقسام.