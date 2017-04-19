مجاري مستوطنة اريئيل تلوث مدخل سلفيت الشمالي

سلفيت/PNN- أفاد شهود عيان صباح اليوم أن مجاري مستوطنة “اريئيل” لوثت أراضي زراعية ورعوية تقع على مدخل سلفيت الشمالي.

وأكد الشهود أن خط المجاري والصرف الصحي التابع للمستوطنة، تسرب منه كميات كبيرة من المياه العادمة والملوثة وتسبب بتخريب حقول زيتون وأراضي رعوية.

بدوره لفت الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي أن مجاري مستوطنة “اريئيل” تلوث أراضي مدينة سلفيت على مدار الساعة في منطقة المطوي وواد هياج،وواد الشعب، وكذلك واد الفوار التابع لبلدة كفر الديك.

وأشار معالي إلى أن الاحتلال والمستوطنات تستنزف البيئة في محافظة سلفيت كما هو في بقية الوطن وهو ما يخالف قوانين وأنظمة الصحة العالمية والقانون الدولي الإنساني, واتفاقية جنيف الرابعة.