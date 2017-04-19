الشخصيات المستقلة تجتمع بمجلس النواب الأردني لدعم انهاء الانقسام ‎

عمان/PNN- وفد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس التجمع يجتمع في العاصمة الأردنية عمان مع عضو مجلس النواب الأردني سعادة النائب يحيى السعود رئيس لجنة في فلسطين في مجلس النواب الأردني.

واضاف الأستاذ عيسي العملة عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة علي أهمية عقد الاجتماع في مقر مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية حيث تم مناقشة الخطوات العملية من المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بجلالة الملك الأردني عبدالله ابن الحسين والحكومة ومجلس النواب الأردني لدعم القضية الفلسطينية وخصوصا تنفيذ اتفاق المصالحة الوطني برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة.

واستعرض الاستاذ العملة كافة بنود ولجان المصالحة الوطنية الفلسطينية والآليات العملية لبدء تنفيذها ودور تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في كل لجان وجولات الحوار الوطني وان المطلوب هو تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي وقعنا عليها جميعا في القاهرة 2011.

ومن جانبة شكر الدكتور محمد راشد عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة سعادة النائب يحيى السعود على حفاوة الاستقبال ودعمه المستمر والمتواصل للقضية الفلسطينية ودور جلالة الملك عبدالله ابن الحسين علي جهوده في كل المحافل الدولية والإقليمية والعربية للتأكيد علي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جانبه أشار سعادة النائب يحيى السعود أن الأردن ملكا وحكومة وشعبا تقف خلف عدالة القضية الفلسطينية وتطالب بإنهاء الإنقسام بين الإخوة في حركتي فتح وحماس وتوحيد الجهود من أجل مصلحة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.