السفير شامية يلتقي الامين العام لحزب المؤتمر الهندي

رام الله/PNN- في اطار زيارته للهند لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية الفلسطينية الهندية، التقى السفير د. مازن شامية مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وافريقيا واستراليا الأمين العام لحزب المؤتمر الهندي موكول واسنيك بالاضافة الى مسؤولين كبار في الحزب، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين الشعبين الصديقين، والتي أسسها القادة جواهر لال نهرو وأنديرا غاندي والزعيم الراحل ياسر عرفات. كما وتطرق الطرفان الى إسهامات حزب المؤتمر في دعم قضايا الشعب الفلسطيني العادلة على مدار السبعين عاماً الماضية في المحافل الدولية، الأمم المتحدة، ومجموعة عدم الانحياز، والمنظمة الأفرو آسيوية.

واستعرض السفير شامية التطورات في الوضع السياسي الفلسطيني وانعكاسات الوضع الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط، والمتغيرات الدولية و تحديداً بعد تولي الادارة الأمريكية الجديدة، ومخرجات مؤتمر باريس والقمة العربية التي عقدت مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية، و إعلان عمان الذي أكد على محورية القضية الفلسطينية وخيار العرب الموحد و تأكيدهم على مبادرة السلام العربية باعتبارها مرجعية هامة بجانب قرارات الشرعية الدولية لاحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية و الاستقلال الوطني، وانسحاب اسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والمشاورات السياسية التي جرت مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الهندية والتي شملت قضايا متعددة سياسية وتنموية وثقافية وعلمية وتعليمية بالاضافة الى التنسيق المشترك في المنظمات الاقليمية و الدولية ، وأهمية دور الهند في رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني من خلال دورها الفاعل في المنظمات والتجمعات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجموعة البريكس.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الهندي موكول واسنيك على الموقف الراسخ والمبدأي لحزب المؤتمر الهندي الداعم لفلسطين وشعبها، مؤكداً على دورهم في دعم السفارة الفلسطينية في الهند على المستوى التضامني والاعلامي والمجتمع المدني وكافة المستويات. واتفق الطرفان على ضرورة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي حزب المؤتمر الهندي وفصائل العمل الوطني الفلسطيني لتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهما لدعم القضايا المشتركة وتحديداً في منظمة الأحزاب الآسيوية وغيرها.

والتقى السفير شامية سراج الدين قريش، رئيس المركز الثقافي الاسلامي في دلهي، واطلعه على تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وطلب من المركز التنسيق مع السفارة الفلسطينية في دلهي لإحياء ودعم المناسبات الوطنية وأخذ دور تضامني أكبر مع فلسطين في الهند. حيث شارك الى جانب السفير شامية في هذه الاجتماعات سفير دولة فلسطين لدى الهند عدنان أبو الهيجاء، ومستشار أول د. وائل البطريخي، و الأخت يعاد جردات مدير دائرة في ادارة آسيا.