الحساينة يبحث مع رئيس هيئة الجدار والاستيطان سبل التعاون بين الطرفين

رام الله/PNN- التقى وزير الأشغال العامة والإسكان د.مفيد الحساينة، اليوم الاربعاء، بمكتبه برام الله، رئيس هيئة الجدار والاستيطان م.وليد عساف، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين في اطار تطوير الخدمات المقدمة للتجمعات المهمشة والمهددة بمصادرة اراضيهم وتهجيرهم في مناطق المحاذية للجدار.

وبحث الحساينة مع عساف الأوضاع التي تعيشها وتتعرض لها العائلات في التجمعات البدوية في المناطق C من انتهاكات من قبل الاحتلال وعمليات الهدم والصراع الدائم للصمود في اراضيهم.

وأطلع عساف الحساينة على ملخصات لابرز انتهاكات الاحتلال المتكررة من عمليات الهدم والاعتداء على المنازل.

وتم الاتفاق على مساعدة وزارة الأشغال العامة في شق الطرق الزراعية وتأهيل الطرق الرابطة في المناطق C من خلال تأمين الاليات اللازمة في اعادة البناء في تلك المناطق

وفي نهاية الاجتماع، شكر الوزير الحساينة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة، في متابعة الانتهاكات المتكررة، وأكد على الاستعداد التام لوزارة الأشغال بتقديم التعاون للهيئة..