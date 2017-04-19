الاوقاف تنظم رحلة عمرة لمرضى السرطان”رحلة امل”

رام الله/PNN- نظمت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مبادرة عمرة لمرضى السرطان تحت شعار “رحلة امل” بهدف دعم المرضى معنوياً ونفسياً، والتخفيف عن معاناتهم من خلال أدائهم لمناسك العمرة مع تنظيم برامج إيمانية وثقافية وترفيهية طوال أيام العمرة لهم .

وقال يوسف ادعيس وزير الاوقاف ان هذه الرحلة اتت بالتنسيق مع مستشفى بيت جالا الحكومي وإن عدد المرضى بلغ 25 معتمرا، وان هدف الرحلة تمكين المريض من السيطرة على الآلام والصبر وجعلهم على اتصال دائم مع الله سبحانه وتعالى وبالتحديد في بيت الله الحرام بمكة المكرمة وهي أطهر بقعة على وجه الأرض، بالإضافة إلى البرنامج المتنوع والحافل الذي سيواكب أيام العمرة مما سيكون له أطيب الأثر على المرضى جميعاً.

وأشاد ادعيس بالدور الكبير لجموع المتبرعين وأهل الخير أصحاب الأيادي البيضاء الذين يساهمون في دعم رحلات العمرة لمرضى السرطان سواء بالدعم المادي أو المعنوي، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدعم في ميزان حسناتهم.

واشار ادعيس انه سيرافق هذه الرحلة مجموعة من مختصة من الاطباء والمرشدين النفسيين ومرشد ديني وانه تم تنسيق سفرهم مع جميع جهات الاختصاص سواء على المعابر الفلسطينية والاردنية والسعودية .

وكان في وداعهم وفدا من اوقاف الخليل و اريحا حيث ائمنت ترتيب سفرهم مع المعابر الفلسطينية والشرطة وتوفير وسائل النقل والسكن حسب المواصفات والشروط الملائمة لهم ولوضعهم الصحي.