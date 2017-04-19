فلسطين تشارك في الدائرة المستديرة بكازاخستان حول الذكرى السنوية الـ 25 لتاسيس المؤتمر

رام الله/PNN- القى سفير دولة فلسطين لدى كازاخستان د. منتصر أبو زيد كلمة شاملة صباح هذا اليوم أمام أعضاء منظمة الـ ” CICA” [الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا] ، وذلك من خلال الدائرة المستديرة الدولية التي نظمها مكتب المنظمه في العاصمة الكازاخستانية “أستانا” حول الذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس منظمة السيكا والتي تترأسها الصين الشعبية ودولة فلسطين عضو مؤسس بها.

حيث أكد السفير أبو زيد بكلمته أن السبب الحقيقي لعدم تحقيق السلام والأمن والتعاون في المنطقة هو إستمرار الإحتلال الإسرائيلي الظالم للأراضي الفلسطينية والعربية التي إحتلها عام 1967 ، وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني المستمر من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي المخالف لإتفاقيات جنيف الأربعة ، ورفض إسرائيل المتواصل لقرارات الشرعية الدولية ، ومن هنا تكمن مسؤولية المجتمع الدولي على اجبار اسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي منذ عام 1948 ولغاية الآن ، وأكد أن حالة العجز الذي يعيشه المجتمع الدولي تجاه معاقبة إسرائيل يشكل عارا على الدول التي لا تستطيع أن تدافع عن قراراتها في المنظمة الدولية ، كما بين للجميع أن 6500 أسير فلسطيني أعلنوا عن اضرابهم المفتوح عن الطعام مطالبين إخلاء سبيلهم والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها والمخالفة لاتفاقيات جنيف حول أسرى الحرب وهم مناضلون من أجل الحرية ، مثلهم مثل القائد الأممي نيلسون مانديلا الذي قضى في المعتقل 27 عاما ظلما وبهتانا ، كما طالب أبو زيد دول السيكا بالتدخل لإنقاذ الاسرى الفلسطينيون من الموت نتيجة المعاملة الوحشية من قبل الجلادين الإسرائيليون.

كما أشار الى مبادرة السلام العربية التي أقرها القادة العرب في قمة بيروت عام 2002 والتي رفضت من جانب اسرائيل .