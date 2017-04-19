الشرطة تكشف ملابسات قضية حرق محل تجاري في بيت لحم‎

بيت لحم/PNN- كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، ملابسات قضية حرق محل تجاري يعود لإحد المواطنين في مدينة بيت جالا قضاء محافظة بيت لحم .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن بلاغا ورد للشرطة حول وجود حريق داخل محل تجاري بمدينة بيت جالا وهو عبارة عن محل للالبسة، على الفور تم تحريك قوة من الشرطة والتواصل مع جهاز الدفاع المدني الذي قام بتحريك فرق الاطفاء الى المكان حيث تمت السيطرة على الحريق .

وأضاف البيان، انه وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل شرطة المباحث العامة تم الكشف عن الفاعل والقاء القبض عليه وبسماع اقواله اعترف انه قام باشعال النيران بالمحل من خلال رمي كرتونة مشتعلة من نافذة المحل الخلفية.

واكيد البيان، انه تم إحالة الشخص إلى جهات الاختصاص لاستكمال المقتضى القانوني أصولا