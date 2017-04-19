وكيل التربية يفتتح المعرض الفني المركزي “زهرة نيسان”

رام الله/PNN- افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. بصري صالح، اليوم الأربعاء، المعرض الفني المركزي “زهرة نيسان”، الذي تنظمه مديرية تربية رام الله والبيرة في مبنى إسعاد الطفولة على مدار يومين بالتعاون مع بلدية البيرة.

وحضر فعاليات افتتاح المعرض مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. شهناز الفار ومدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور ومدير تربية رام الله والبيرة باسم عريقات ورؤساء الأقسام والأسرة التربوية من طلبة ومعلمين وممثلون عن بلدية البيرة والمجالس المحلية الأخرى وحشد من أولياء الأمور.

ويأتي هذا المعرض ضمن خطة قسم الإشراف التربوي في مديرية تربية رام الله والبيرة ويركز على إظهار إبداعات المعلمين ورعاية مواهب الطلبة التي تشمل اللوحات الفنية والأعمال اليدوية المصنوعة من المواد البسيطة غير المكلفة، والأعمال التراثية، إضافةً لإعادة تدوير بعض المواد، وسيتم إعادة أعمال الطلبة الفنية هذه إلى المدارس لوضعها في معارض دائمة.

بدوره، أكد صالح أن هذه الإبداعات الفنية الطلابية التي اشتمل عليها المعرض تعتبر مكملةً للإبداعات الفلسطينية في المجالات العلمية والثقافية والرياضية وغيرها، وهي تعبير عن طموحات وآمال الطلبة وهي مستوحاة من الواقع الفلسطيني وتعزز الهوية الوطنية الفلسطينية وتحافظ على التراث الفلسطيني.

وقال صالح إن وزارة التربية والتعليم العالي ستبقى الحضن الدافئ لكل المبدعين والمتميزين في إطار استراتيجيتها التي ترعى الإبداع والمبدعين وتكرس كل الموارد اللازمة لرعايتهم وحملهم للمنافسة والفوز على المستويين العربي والدولي، “فالتميز والإبداع باتا يلازمان الفلسطيني في مختلف المجالات العلمية والفنية والرياضية والثقافية”.

يشار إلى أن المعرض هو نتاج مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تبنتها اللجنة الفنية من المعلمين وبإشراف مشرفي التربية الفنية والصحة والبيئة.